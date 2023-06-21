Россия закроет въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции

Россия закрывает въезд в страну для 48 граждан Австралии в ответ на политически мотивированные санкции Канберры в отношении россиян. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ 21 июня, опубликованном на сайте ведомства.

На бессрочной основе въезд закрывается для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих антироссийскую повестку дня, уточнили в МИДе.

Вместе с тем в российском дипведомстве указали, что с учетом антироссийского курса Канберры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.

В конце февраля Австралия ввела санкции против 90 физических и 40 юридических лиц из Российской Федерации. Страна также договорилась с Францией о совместном производстве снарядов для их дальнейшей поставки на Украину.

Кроме того, в августе прошлого года Австралия перестала сдавать России в аренду землю для нового здания посольства.

Позднее, в июне 2023 года, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о внесении законопроекта на рассмотрение парламента об отмене аренды земельного участка под строительство посольства России в австралийской столице.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет учитывать решение Канберры. По его словам, Австралия усердно продвигается в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.