ЕС заявил о планах изменить стратегию реагирования на угрозы в космосе

Страны Европейского союза (ЕС) планируют расширить возможности для реагирования на угрозы своей безопасности в космосе и сократить свою стратегическую зависимость в сфере космических технологий, сказано в совместной колонке еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, исполнительного вице-президента организации «Европа, приспособленная к цифровому веку» Маргрет Вестагер и главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Об этом стало известно 21 июня.

«Космос играет жизненно важную роль как в наших экономических интересах, так и в интересах безопасности, но он также является ареной все более ожесточенных споров с конкурирующими интересами, борющимися за господство», — приводятся слова Бретона на сайте Евросоюза.

По его мнению, новая стратегия ЕС означает смену парадигмы, которая нацелена на укрепление устойчивости в космосе и за его пределами. Бретон предрек ликвидацию разрыва между космосом и обороной. Он заявил также, что получится преодолеть разрозненность, укрепятся флагманские космические программы ЕС в целях безопасности и обороны.

Как заявил Боррель, космос стал основным фактором не только для европейских обществ и экономик, но и для безопасности и обороны.

«Без безопасности в космосе не может быть будущего. <…> космос является стратегической областью. Впервые мы выдвигаем стратегию, которая объединит все наши инструменты для защиты космических активов ЕС и обеспечения того, чтобы каждый мог воспользоваться космическими услугами», — подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС.

17 января был опубликован документ «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», согласно которому в случае нападения в космосе на одну из стран НАТО альянс «окажет помощь» стране-члену. НАТО согласовало космическую стратегию в 2019 году, а на саммите в Брюсселе в июне 2021 года страны блока признали атаки «в направлении космоса и в космическом пространстве» вызовом для безопасности организации.