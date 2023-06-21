Мальчик пропал рядом с пещерой в Пермском крае

Во время похода в Пермском крае пропал 10-летний мальчик. Об этом 21 июня рассказал источник «Известий».

О пропаже ребенка из Сургута накануне правоохранителям сообщила руководитель туристической группы.

В тот день они разбили лагерь возле Пещеры Геологов в лесном массиве у поселка Шумихинский Губахинского муниципального округа. Мальчик покинул лагерь и не вернулся. Ведутся его поиски.

Накануне в Тункинском районе Бурятии спасатели нашли потерявшуюся девушку. Она провела 18 дней в лесу и выжила.