В Румынии произошел взрыв на крупнейшем НПЗ страны

На крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в Констанце произошел взрыв, за ним последовал пожар, в воздух поднимаются плотные столбы дыма. Об этом 21 июня сообщает издание Adevarul.

Пожар произошел на объекте мягкого гидрокрекинга (МГК), где находились трое рабочих. Они смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.

Запущен «красный» план реагирования. Как отметил префект уезда Констанца Сильвиу Коша, скорость и направление ветра свидетельствуют о низкой угрозе распространения пламени.

Ранее, 5 мая, сообщалось о произошедшем около американского Хьюстона пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании Shell. В результате было несколько пострадавших, из число не уточнялось. Причина инцидента также не сообщалась.