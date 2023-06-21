Капремонт Цилемской школы в Коми завершат к сентябрю

В Цилемской школе в Республике Коми до 31 августа планируют завершить капитальный ремонт. Об этом сообщает администрация Усть-Цилемского района.

Подрядчиком выступает ООО «Изьва-строитель». Рабочие уже завершили восстановление фундамента, заменили полы, отремонтировали и утеплили потолки, проложили новые трубы канализации и смонтировали систему отопления, выполнили наружное утепление здания. Сейчас ведутся отделочные работы.

По словам главы района Николая Канева, отставаний от графика нет. Завершить работы планируется до 31 августа 2023 года, пишет ИА «Комиинформ».

Капремонт школы стартовал 1 июля 2022 года по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». На эти цели выделили 67 млн рублей, стоимость контракта с подрядчиком составила 51,4 млн рублей. На что пойдут остальные средства в администрации не уточняют.