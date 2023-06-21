Водяные лилии украсят Соленую протоку во Владивостоке

Водяные лилии скоро украсят поверхность Соленой протоки в пригороде Владивостока. Кувшинки уже высадили в водоем у территории новой зоны отдыха «Утиная заводь»‎, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.

«По приглашению активистов-экологов микрорайона Фанзавод Владивостока принял участие в высадке кувшинок на Соленой протоке. Радует, когда на твоих глазах хорошеет уникальный природный парк — место обитания уток-мандаринок»‎, — рассказал спикер краевого парламента Александр Ролик, его цитату приводит ИА PrimaMedia.

Первые цветы водяных лилий жители и гости микрорайона Фанзавод увидят уже в этом году. Теперь краснокнижные утки-мандаринки будут жить и выводить потомство не среди старых затопленных автомобильных шин, а в окружении цветущих кувшинок.

Кувшинка, или водяная лилия — одно растение, с научным названием «нимфея». Оно представляет собой природный фильтр, который по принципу губки поглощает и перерабатывает все загрязнения и выпускает чистую воду. Более того, корни растения выделяют биоактивные вещества, которые расщепляют токсичные и вредные химические соединения.