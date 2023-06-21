Постпреды стран ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Об этом 21 июня сообщает шведское председательство в Совете Евросоюза.

«Сегодня постпреды ЕС достигли согласия по 11-му пакету санкций против России», — сообщается на странице председательства в Twitter.

В сообщении также отмечается, что пакет включает меры, направленные на борьбу с обходом санкций и списки, куда включены новые физлица.

В этот день посол Польши при ЕС Анджей Садось сообщил, что новые антироссийские санкции ЕС подразумевают их расширение в отношении россиян, российских компаний, а также запрет на въезд в страны блока прицепов с регистрацией в РФ. Он заявил, что ограничения будут наложены на 70 человек и более 30 субъектов хозяйствования.

При этом 16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что страна сохранила устойчивость экономики. По его словам, даже «перед лицом беспрецедентных вызовов» Россия не отступила от своих принципов экономического развития.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.