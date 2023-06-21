Два человека пострадали из-за влетевшего в остановку внедорожника в Улан-Удэ

В Улан-Удэ внедорожник въехал в автобусную остановку, два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии 21 июня.

«По предварительным данным, сегодня около 17:45 по местному времени (12:45 мск. — Ред.) водитель автомобиля Toyota Land Cruiser во время движения по улице Ключевской совершил касательное столкновение с двумя иномарками попутного направления, после чего въехал в остановочный пункт», — говорится в сообщении.

Водитель внедорожника с места аварии скрылся, но вскоре был задержан. Пострадавших в аварии госпитализировали. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и автомобилем в Хабаровске. Водитель автобуса Zhong Tong проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с Lexus RX 300 и другим автобусом. Всех пострадавших госпитализировали.