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Иностранные автобренды начали отключать российские версии сайтов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Зарубежные производители автомобилей начали отключать российские версии официальных сайтов, сообщает 21 июня «Журнал Авто.ру».

Уже недоступен портал Audi. Volkswagen частично отключила функционал русскоязычного сайта, оставив доступной лишь онлайн-витрину с информацией о наличии автомобилей у дилеров. Чешская Skoda перенаправляет пользователя с русскоязычной версии сайта на международную, однако компания также оставила рабочей функцию просмотра наличия моделей у дилеров в РФ.

Попытка зайти на портал Nissan и Renault заканчивается редиректом на сайт Lada, поскольку АвтоВАЗ считается преемником французско-японского альянса на территории РФ.

Сайты Kia, Hyundai и Toyota продолжают работать в России, однако производители стараются уделять больше внимания автомобилям с пробегом, которые продаются в официальных дилерских центрах.

Порталы BMW и Porsche сохранились в неизменном до 2022 года виде, а Mercedes-Benz и Land Rover на своих сайтах оставили лишь контакты горячей линии и адреса сервисных центров для клиентов.

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Ранее в этот день Honda Motor опровергла сообщения о начале официальных продаж автомобилей через петербургскую дилерскую сеть. По словам сотрудников компании, поставками занимается российское юрлицо, не аффилированное с японской маркой.

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