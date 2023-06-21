Иностранные автобренды начали отключать российские версии сайтов

Зарубежные производители автомобилей начали отключать российские версии официальных сайтов, сообщает 21 июня «Журнал Авто.ру».

Уже недоступен портал Audi. Volkswagen частично отключила функционал русскоязычного сайта, оставив доступной лишь онлайн-витрину с информацией о наличии автомобилей у дилеров. Чешская Skoda перенаправляет пользователя с русскоязычной версии сайта на международную, однако компания также оставила рабочей функцию просмотра наличия моделей у дилеров в РФ.

Попытка зайти на портал Nissan и Renault заканчивается редиректом на сайт Lada, поскольку АвтоВАЗ считается преемником французско-японского альянса на территории РФ.

Сайты Kia, Hyundai и Toyota продолжают работать в России, однако производители стараются уделять больше внимания автомобилям с пробегом, которые продаются в официальных дилерских центрах.

Порталы BMW и Porsche сохранились в неизменном до 2022 года виде, а Mercedes-Benz и Land Rover на своих сайтах оставили лишь контакты горячей линии и адреса сервисных центров для клиентов.

Ранее в этот день Honda Motor опровергла сообщения о начале официальных продаж автомобилей через петербургскую дилерскую сеть. По словам сотрудников компании, поставками занимается российское юрлицо, не аффилированное с японской маркой.