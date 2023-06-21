В ЛНР мужчина пострадал в результате подрыва на взрывном устройстве

Житель поселка Донецкий, относящегося к городу Кировску в Луганской Народной Республике (ЛНР), во время уборки на придомовой территории подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщается 21 июня в Telegram-канале республиканского МВД.

«Гражданин 1964 года рождения <...> проводил уборку придомового участка, не заметив взрывное устройство в траве, получил множественные травмы в результате его подрыва», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали с травматической ампутацией фаланги правой кисти, а также рваными ранами на нескольких пальцах обеих рук.

В МВД выяснили, что сдетонировал взрыватель от выстрела ВОГ-25П 40 мм (Выстрел осколочный гранатометный. — Ред.).

Ранее, 18 июня, в Донецке в результате подрыва на мине «Лепесток» пострадала мирная жительница.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.