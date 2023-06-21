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Площадку для пляжного волейбола открыли на площади Ленина в Орле

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В Орле на площади Ленина открыли площадку для пляжного волейбола. Об этом 21 июня сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Размер площадки составляет 36x28 м, что позволяет организовать две игровые зоны. Сейчас там проходят тренировки и игры спортивных школ города, но сыграть в волейбол могут все желающие.

Отмечается, что для комфортной игры волейболистов на площадку завезли специальный кварцевый песок.

9 июня сообщалось, что мэрия Орла объявила торги на проведение комплексного развития территории в центре города. Максимальная стоимость контракта составит 385,7 млн рублей.

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