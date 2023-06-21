Один человек пострадал в результате нападения с ножом в Лондоне

Один человек получил опасное для жизни ранение в результате нападения с ножом в Лондоне. Об этом 21 июня сообщила полиция города на своем сайте.

«Примерно в 3:40 утра полиция ответила на звонок в связи с возможным ножевым ранением. По прибытии правоохранители обнаружили взрослого мужчину с ножевыми ранениями. Пострадавший доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Рядом были обнаружены и задержаны двое подозрительных мужчин. Расследование передано в отдел по тяжким преступлениям.

Ранее, 12 июня, сообщалось о смерти россиянина в Турции. В центре Стамбула у погибшего завязалась драка с пытавшимися похитить у него телефон. Преступники нанесли ему удары ножом в область сердца.