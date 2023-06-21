Более 50% опрошенных россиян сталкивались с кражей денег с банковских карт

Более половины (55,5%) опрошенных россиян рассказали, что они сами или их близкие хотя бы раз в жизни сталкивались со взломами и хищением денег с банковских карт, говорится в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir, с результатами которого ознакомились «Известия» 21 июня.

Треть респондентов (34,6%) верят, что защитить денежные средства поможет цифровой рубль, внедрением которого занимается Банк России.

Две трети сказали, что знают о появлении нового финансового инструмента, в то время как 36,3% не в курсе готовящейся инициативы.

Как объяснили эксперты платформы, предполагается, что операции с цифровыми рублями повысят степень защиты сбережений, так как будут проходить на единой платформе регулятора с использованием блокчейн-технологий. Каждому рублю будет присвоен цифровой код, который можно отследить, что, в свою очередь, станет защитой от мошенничества.

По данным опроса, в более совершенную защиту цифрового рубля верит треть респондентов, из них 9,9% считают, что новая валюта точно надежнее реальных денег. 52,3% полагают, что такие рубли, скорее всего, не обеспечат лучшую защиту.

Однако планируют пользоваться цифровыми рублями 44,8% от числа опрошенных.

Ранее, 16 июня, первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявила, что Банк России надеется на принятие закона о цифровом рубле в июле-августе, после чего сразу начнет реальные операции с ним.

Цифровой рубль — это третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами.