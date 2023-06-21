Стадо коров вытоптало цветы и кустарники на улицах Борзи

В Борзе (Забайкальский край) гулявшее без присмотра стадо коров вытоптало цветы и кустарники, посаженные на улицах местными жителями. Об этом в среду, 21 июня, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Telegram-канал gorod_borzya.

При этом по правилам благоустройства Борзи свободный выгул крупного рогатого скота запрещён. Виновнику грозит штраф от 3 тыс. рублей.

Местных также попросили обратиться в городскую администрацию, если они имеют какую-либо информацию о безнадзорно гуляющих животных.