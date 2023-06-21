Школьница покончила с собой после неудачной сдачи ОГЭ

Девушка 2007 года рождения покончила с собой, после того как получила неудовлетворительные результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом 21 июня сообщил «Известиям» источник.

Инцидент произошел в деревне Павловка Гафурийского района Башкирии.

По словам старшей сестры, которая была опекуном девушки, школьница пропала утром 20 июня. Труп обнаружили в лесополосе на окраине деревни в 500 м от дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).