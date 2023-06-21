Ударившие по Новой Каховке дроны-камикадзе несли польские снаряды

Дроны-камикадзе, которыми Вооруженные силы Украины ударили по Новой Каховке в Херсонской области, предположительно, несли польские заряды. Об этом 21 июня заявили в военном следственном управлении СК РФ по объединенной группировке войск (сил).

«По предварительным данным, обстрел произведен посредством сброса боеприпасов от ручного противотанкового гранатомета, предположительно, польского производства, усиленного сферическими поражающими элементами», — отметили в ведомстве.

Во время атаки пострадали не менее пяти мирных граждан.

Украинские боевики 20 июня атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе. Трое местных жителей пострадали и были госпитализированы. Позднее в оперштабе сообщили, что одна из раненых умерла в больнице.

До этого, 16 июня, ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке дронами-камикадзе. Один человек был контужен, трое получили легкие ранения. Медперсонал не пострадал.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.