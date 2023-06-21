Российская шпажистка выиграла чемпионат Союзного государства

Российская шпажистка Евгения Жаркова 21 июня выиграла чемпионат Союзного государства по фехтованию в индивидуальных соревнованиях шпажисток.

В финале Жаркова одолела Кристину Ясинскую со счетом 15:13. В полуфинале финалистка победила другую представительницу Московской области Юлию Личагину (15:12).

Открытый чемпионат Союзного государства проходит в Минске и завершится 24 июня.

Ранее, 24 мая, соревнования по фехтованию в Польше лишили статуса чемпионата Европы из-за недопуска россиян и белорусов. Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Решение коснулось только индивидуальных соревнований, так как в командных турнирах сборные России и Белоруссии не могли принять участие в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).