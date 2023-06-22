Заммэра Сергунина рассказала о росте аудитории столичной платформы «Город заданий»

С января этого года к столичному проекту «Город заданий» присоединились больше 35 тыс. человек, общее число пользователей превысило 135 тыс., рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Они активно помогают городу в различных сферах. Например, оценивают состояние библиотечных книг, поддерживают волонтерские акции, фотографируют московские парки и делятся снимками в соцсетях», — отметила Сергунина.

Она пояснила, что за выполненные задания пользователям начисляются баллы. Их можно обменять на призы или направить на благотворительность. С начала года участники выполнили больше полумиллиона заданий, а за полтора года работы проекта — 1,6 млн, добавила вице-мэр.

Сейчас на площадке опубликовано более 300 заданий. Подобрать подходящее можно с помощью интерактивной карты, тегов и фильтров (по расположению, теме и размеру поощрения). Например, требуется помощь в составлении «Книги памятников-героев Москвы», посвященной зданиям, пострадавшим в годы Великой Отечественной войны. Для этого необходимо рассказать историю памятника и проиллюстрировать ее фотографиями или видео.

Проект «Город заданий» развивает госучреждение «Новые технологии управления» совместно со столичным департаментом информационных технологий.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.