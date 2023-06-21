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Президент Украины Зеленский: контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии продвигается «медленнее, чем хотелось бы». Об этом он заявил в интервью телеканалу Би-би-си, опубликованном в среду, 21 июня.

В беседе украинский лидер указал на то, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспринимается некоторыми людьми как голливудский фильм. Однако это не так, заметил Зеленский. Поэтому, по его словам, быстрых результатов ждать не стоит. При этом он подчеркнул, что несмотря на чьи-либо ожидания, Киев будет проводить наступательные операции так, как считает нужным.

«Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — заявил Зеленский.

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За день до этого заместитель главы украинского минобороны Анна Маляр также указала на то, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с трудностями и сопротивлением.

Проблемы Украины при проведении наступления обсуждаются и на Западе. Так, американский радиоведущий Гарланд Никсон сравнил украинское контрнаступление с атакой камикадзе. По его словам, оно оказалось плохо спланированным и отчаянным шагом. Никсон подчеркнул, что Киев отказался активизировать военную деятельность неожиданно, тем самым лишив себя какого бы то ни было преимущества.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также заявил, что ВСУ ничего не добились в ходе контрнаступления. Описанные в украинских отчетах «достижения», пояснил он, далеки от зоны боевых действий, а поэтому не имеют никакой ценности.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 20 июня, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они были отбиты.

Президент РФ Владимир Путин, 16 июня выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято после обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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