Рекомендации МОК для спортсменов из РФ распространят и на членов организации

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску для спортсменов действуют и в отношении российских членов организации, заявил журналистам директор по коммуникациям организации Марк Адамс во время пресс-конференции 21 июня.

Он отметил, что в рекомендациях МОК для атлетов содержатся два условия, которые относятся и к членам МОК: отсутствие активной поддержки боевых действий и членства в организациях, связанных с армией и службами безопасности.

«Чтобы избежать разных стандартов для атлетов и официальных лиц, этическая комиссия МОК отметила, что к ним относятся одинаковые условия для участия в международных мероприятиях организации», — сказал Адамс.

Накануне Адамс заявлял, что вопрос участия спортсменов из России в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже, еще не решен.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.