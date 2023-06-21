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Найденную 15 лет назад картину Рубенса «Святой Себастьян» выставят на торги

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Найденную 15 лет назад картину Рубенса продадут за $7,6 млн. На аукционе Sotheby’s выставят работу мастера «Святой Себастьян», за которым ухаживают два ангела. Несколько веков шедевр мирового искусства считался утерянным. Авторство ошибочно приписывали живописцу Лорану де ла Иру, передает телеканал «Известия». Восстановить правду помог рентгеновский анализ. Исследование показало, что работа принадлежит кисти Питера Пауля Рубенса. Борьба за эксклюзивный лот развернется в Лондоне 5 июля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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