В московском районе Митино пожар охватил несколько бытовок

На северо-западе в московском районе Митино загорелись несколько бытовок. Об этом в среду, 21 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание началось на Митинской улице рядом с домом 34, корпус 1. Площадь пожара составляет примерно 200 кв. м.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших нет. Пожар локализован.

Ранее в этот день в центре Архангельска загорелся пятиэтажный жилой дом. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались семь человек. Еще одну женщину с признаками отравления угарным газом вынесли спасатели.