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Мужчина погиб в результате столкновения трех грузовиков в Тверской области

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В Конаковском районе Тверской области в результате столкновения трех грузовых автомобилей погиб мужчина. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром в среду, 21 июня, на 135-м км федеральной трассы М-10 «Россия». По предварительным данным, 33-летний водитель грузового Mercedes врезался в большегруз MAN, который остановился на красный сигнал светофора. Водитель движущейся за Mercedes грузовой «Газели» не успел затормозить и въехал в заднюю часть грузовика.

В результате столкновения водитель Mercedes получил различные травмы, от которых скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

9 июня сообщалось о ДТП с участием грузовика на кольцевой дороге в Москве. Автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся.

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