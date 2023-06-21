В центре Москвы обрушился потолок квартиры при проведении капремонта

В квартире в центре Москвы по адресу Маросейка, 10/1 в одной из комнат обрушился потолок при проведении капитального ремонта. Об этом 21 июня рассказал источник «Известий».

«Обрушилась балка, а с ней — потолок в одной из комнат», — сообщил собеседник.

Отмечается, что при ЧП пострадало имущество жильцов квартиры. Женщина, проживающая в ней, успела забрала животных и убежать на этаж ниже.

В настоящее время рабочие разбирают завалы.

Ранее, 8 июня, при возгорании газовой трубы в Москве погиб один человек. ЧП произошло во дворе дома 71 по Ленинградскому проспекту во время проведения ремонтных работ. Рабочие находились в котловане вдвоем и повредили трубу, в результате чего начался пожар. Один из мужчин не успел спастись от огня.