Вертолет ВВС Венгрии разбился во время учений в Хорватии

Вертолет военно-воздушных сил (ВВС) Венгрии разбился в Хорватии во время учений, сообщает 21 июня минобороны страны. На борту находились трое военнослужащих.

«Два вертолета Airbus H145 венгерских ВВС выполняли учебную миссию в воздушном пространстве Хорватии. Один из них <…> разбился в центральной части Хорватии при невыясненных пока обстоятельствах», — сказано в сообщении министерства.

Спасатели обнаружили тела двух погибших. Третий член экипажа пока считается пропавшим без вести.

4 июня стало известно о крушении небольшого самолета в Словакии неподалеку от города Долни Хричов. Пилот погиб на месте. Врачи спускались к месту происшествия с помощью бортовой лебедки вертолета. Однако спасательную операцию пришлось завершить, вернувшись на базу без пациента. Сообщалось, что «человек в обломках самолета уже не подавал признаков жизни и врач мог лишь констатировать смерть на месте».