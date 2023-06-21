Военный эксперт спрогнозировал плачевное положение ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не задалось, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он заявил в среду, 21 июня, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского, который ранее в этот день признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось. Однако, по его словам, быстрых результатов ждать не стоит, потому что контрнаступление — «это не голливудский фильм».

«Наступать, как хотелось бы, им не позволяет наша армия во всех ее составляющих, начиная от штурмовиков, пехоты, заканчивая авиацией и ракетными войсками, которые наносят дальние удары. Они не ожидали, что будет выстроена такая оборона. И первый удар, в который они вложили множество техники и людей, обучавшихся на Западе, по сути не удался. А части, которые сейчас наступают, должны были закреплять успех», — объяснил Дандыкин.

Военный эксперт указал, что ВСУ пытаются наступать на трех направлениях — донецком, южнодонецком и запорожском. Особенно тяжелые бои идут в районе Марьинки и Авдеевки.

«Так что заявление Зеленского еще достаточно мягкое. Это значит, что не задалось наступление. Они, конечно, будут делать что-то дальше, куда им деваться. Но еще несколько людей, и их положение будет достаточно плачевным», — заключил специалист.

О серьезных проблемах Киева при проведении наступления говорят и на Западе. Например, американский радиоведущий Гарланд Никсон сравнил украинское контрнаступление с атакой камикадзе. Он отметил, что оно оказалось плохо спланированным и отчаянным шагом.

19 июня газета The Wall Street Journal указала на то, что наступление ВСУ превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку в ближайшем будущем. Издание отметило, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.