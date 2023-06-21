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Порядка 20 зданий признают неактуальными и снесут в Оренбурге

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В Оренбурге до конца 2023 года планируется снести порядка 20 домов. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин. По его словам, речь идет о домах, которые «диссонируют взгляд». Также под снос отправят два пятиэтажных дома на Одесской и Кольцевой улицах. Демонтируют и недострой «Каменный цветок» на улице Чкалова.

Урал.56.Ру уточняет, что дом на Одесской улице признали аварийным и решили снести еще в 2019 году. Объект расселили, помещения передали в муниципальную собственность. Однако тогда домом заниматься не стали. Несколько раз в здании возникали пожары.

Лишь после прокурорской проверки запланировали заключение контракта на снос. Демонтировать дом планировали до конца апреля, но сроки перенесли. В городской администрации обещают, что работы начнутся до конца июня.

А вот дом на Мирнинской улице, пострадавший от пожара в декабре 2022 года, решили восстанавливать, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на пресс-службу мэрии. В доме из 24 квартир пострадали 12 в первом подъезде. В остальных квартирах люди живут. Власти решили, что поврежденный подъезд необходимо полностью восстановить, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры.

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