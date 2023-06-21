Австрийский МИД предупредил ЕС о последствиях конфискации активов РФ

Европейскому союзу необходимо быть осторожным при работе над вопросами о конфискации замороженных российских активов, заявил в среду, 21 июня, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в эфире Bloomberg TV.

«Я считаю, мы должны быть очень осторожными», — сказал Шалленберг, отвечая на вопрос о позиции Австрии по допустимости использования российских активов для восстановления Украины.

Также глава австрийского МИДа заявил, что он хорошо понимает повышенную эмоциональность споров о замороженных активах и призывы передать их Украине, однако считает, что Австрия — это правовое государство, поэтому любые ее действия должны быть полностью неопровержимы и обоснованы.

В противном случае, по мнению Шалленберга, решения республики могут быть оспорены в судах Европы или США, что станет дипломатической и экономической катастрофой.

15 июня экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль в интервью «Известиям» заявила, что Запад забыл о разрушениях и страданиях, которые приносят военные действия, и отметила, что Европа поступает неразумно, поставляя Украине танки и другую военную технику, а не работает над переговорами.

29 марта Кнайсль заявила, что многочисленные антироссийские ограничения негативно сказываются на репутации тех, кто их вводит. Кнайсль добавила, что попытки Запада надавить на Москву не привели к желаемым результатам и не оказали существенного влияния на политику РФ.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.