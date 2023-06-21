Газета Bild уволит часть журналистов и заменит их искусственным интеллектом

Немецкое издание Bild планирует сократить порядка 200 журналистов с последующей заменой их на искусственный интеллект. Об этом в среду, 21 июня, сообщает CNN со ссылкой на заявление издателя.

«Роли редакторов, фоторедакторов, корректоров и других сотрудников, участвующих в печатном производстве, «больше не будут существовать, как сегодня. <...> К сожалению, нам придется расстаться с коллегами, которые выполняют работу, легко заменяемую автоматическими процессами», — говорится в служебной записке.

Уведомления были отправлены работникам накануне по электронной почте. В них отмечается, что искусственный интеллект (ИИ), в частности, скоро сможет полностью взять на себя верстку печатной газеты. В то же время использование ИИ даст редакторам и репортерам больше времени и пространства для журналистского творчества.

Как заявляет CNN, в планах газеты сократить шесть из 18 региональных выпусков и закрыть две трети своих региональных отделений. Таким образом под сокращение попадут порядка 20% сотрудников. В дальнейшем издатель будет выпускать региональные газеты Bild и управлять своими региональными репортерами из Берлина. В настоящее время в Bild работает около 1 тыс. человек.

О том, что журналистов издательского концерна может заменить искусственный интеллект, сообщалось еще зимой. Тогда, объясняя планы по сокращению сотрудников в пользу ИИ, издатели указали, что стремятся увеличить доходы медиаконцерна и сделать его «чисто цифровой медиакомпанией».

Ранее,15 июня, вице-президент, главный технический директор VK Александр Тоболь на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-20223) заявил, что в скором времени ИИ займет свое место во всех сферах бизнеса. Также он рассказал, что корпорация уже давно инвестирует в развитие искусственного интеллекта.