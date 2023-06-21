Мэр Киева Кличко записал видео с критикой руководства Украины

Мэр Киева Виталий Кличко 21 июня разместил в Telegram-канале видео с критикой руководства Украины.

Он заявил, что против столичных властей и лично него развернута «шквальная кампания по дискредитации», а обыски и возбуждаемые уголовные дела «парализуют работу служб города».

«Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян», — сказал мэр украинской столицы.

Кличко объяснил, что давление на него и других чиновников разрушает систему жизнеобеспечения города. Таким образом от внутриполитической борьбы, по его мнению, страдают горожане.

Ранее, 16 июня, источники сообщили, что офис президента Владимира Зеленского провел несколько совещаний по поводу снятия Кличко с поста мэра Киева.

В начале июня на сайте Зеленского опубликовали петицию, в которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей. Причиной стала плохая, по мнению авторов, организация работы бомбоубежищ в Киеве.