В Подмосковье врачи спасли потерявшего сознание в водоеме мужчину

Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли 24-летнего мужчину, который потерял сознание во время купания в водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения в среду, 21 июня.

«Как выяснилось, он отдыхал на водоеме и потерял сознание прямо в воде. Случайные свидетели вытащили молодого человека на берег, оказали первую медицинскую помощь и вызвали ему скорую», — сообщили в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Врачи обследовали мужчину, выяснилось, что он был пьян. После инцидента у него развилась пневмония из-за попадания воды в легкие.

«Для спасения жизни пациента в экстренном порядке мы приняли решение провести ему детоксикационную, инфузионную, сосудистую и антибактериальную терапии», — рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 Марина Козлова.

Пациент продолжает лечение в терапевтическом отделении.

Специалисты напомнили, что в жару нужно носить головной убор, пить больше воды и воздерживаться от употребления алкоголя.

17 июня в Москве подросток прыгнул в водоем с дерева, ушел под воду и не смог выплыть.

Несчастный случай произошел на водном объекте в поселке Рублево. 15-летний юноша был в компании сверстников. Тело утонувшего подняли на поверхность спасатели, сообщается на сайте kp.ru.