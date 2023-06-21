Bloomberg: ЕС не нашел законного основания для конфискации замороженных российских активов

Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов пришла к выводу, что ЕС не может на законных основаниях их конфисковать. Об этом в среду. 21 июня, написало агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

«(Рабочая группа. — Ред.) не видит надежного правового основания, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС», — говорится в материале.

Отмечается, что ЕС рассматривает два варианта, продолжая изучать, как сообщество могло бы использовать более €200 млрд, в замороженных активах российского Центрального банка и направить их Киеву. Европейские власти поднимут данный вопрос в Брюсселе на следующей неделе.

Агентство уточнило, что в ЕС заморожено более €200 млрд активов российского Центробанка. За время заморозки на них накопилось еще €750 млн. Власти Евросоюза намерены сосредоточиться на временном использовании данных средств.

Как утверждают осведомленные источники, ряд крупных мировых банков обеспокоены тем, что в случае полного присвоения активов Москва может предпринять ответные меры. Это, в свою очередь, затронет интересы финансовых организаций в РФ. При этом некоторые руководители банков в принципе выступают против конфискации со стороны Евросоюза.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 21 июня заявил «Известиям», что Евросоюз может конфисковать замороженные российские активы, но с большими потерями и последствиями для себя. В качестве ответных действий парламентарий назвал способность России экспроприировать западную собственность. Чепа отметил, что пока Москва не идет на это, потому что не хочет рвать связи с «нормальными европейскими компаниями».

Ранее, 24 мая, сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину.

12 мая правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на €92 млн, который будет оплачен за счет доходов от замороженных активов России. Уточняется, что новый транш должен обеспечить Киев ресурсами для «успешного контрнаступления».

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.