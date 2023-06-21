В Москве раскрыто убийство женщины 20-летней давности. Об этом 21 июня сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета.

В совершении этого преступления мужчине 1965 года рождения предъявлено обвинение по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»).

По данным следствия, задержанный в октябре 2002 года избил незнакомую ему женщину в Ивановском лесопарке в Москве, а затем изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера. Затем он нанес ей резаные раны, чтобы отомстить за то, что она сопротивлялась. В результате пострадавшая скончалась. Мужчина похитил ее вещи, а затем скрылся с места происшествия.

Подозреваемого нашли по генетическому материалу, который следователи ранее поставили на учет во время расследования другого убийства, совершенного в 2003 году. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство несовершеннолетней и покушение на ее изнасилование.

Во время допроса обвиняемый не признал свою вину, а также отказался давать показания.

К этому моменту расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет по столице 31 мая также сообщал о завершении расследования уголовного дела об убийстве 13-летнего подростка в Москве, совершенного в 1989 году. Дело передано в суд.

В преступлении обвинили мужчину, который проник в квартиру, где жил подросток, и собирался похитить магнитофон. Однако юноша, который находился в квартире, начал звать на помощь. Мужчина несколько раз ударил его неустановленным предметом по голове, а затем скрылся с места происшествия. Подросток умер в больнице в тот же день.