Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
Мир
Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф
Общество
СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны
Армия
Путин заявил о скорой постановке на дежурство комплексов «Сармат»
Мир
Россия выдала агреман новому послу ФРГ в Москве Ламбсдорфу
Экономика
Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро
Спорт
ФК «Локомотив» и Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию
Общество
В Москве на полгода раньше срока запустили два участка скоростного диаметра
Мир
Шойгу заявил о коллективной войне Запада против России
Политика
Политолог Дудаков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине оговоркой по Фрейду
Мир
Датский телеканал TV 2 опубликовал новые кадры поврежденного «Северного потока – 2»
Культура
В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
Происшествия
ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов
Сюжет:

Вице-канцлер ФРГ Хабек обвинил СВО в проблемах в энергетике страны

0
Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сложности в энергетическом секторе Германии вызваны тем, что Россия начала специальную военную операцию на Украине. Об этом в ходе слушаний в парламенте ФРГ заявил министр экономики и энергетики, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Энергетическая проблема в Германии была вызвана российской войной против Украины», — ответил он на вопросы депутатов в ходе трансляции на сайте бундестага.

Говоря о том, что Германия не покупает российский газ, Хабек отметил, что рад этому. «Я рад, что мы не получаем газ из России. По мне, пусть так и останется», — заключил он.

Разрушение спроса: почему подешевел газ в Европе
Среди причин аналитики называют сокращение потребления энергии и крах целых индустрий

Ранее, 20 июня, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что Германии приходится жить в режиме «газовой диеты», которая плохо влияет на промышленность.

По словам эксперта, если прервутся поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), прервутся поставки российского трубопроводного газа в те страны Европы, куда энергоресурс продолжает идти, то проблемы могут усилиться.

Кроме того, ранее в июне Хабек предупредил, что если РФ и Украина не продлят соглашение о транзите газа РФ через украинскую территорию, то некоторым видам немецкой промышленности придется сократить мощности.

Также в июне главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о проблемах в энергетической отрасли Евросоюза (ЕС). Из-за отказа от российских поставок, отсутствия других источников СПГ важным последствием для Европы стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США.

По его словам, европейская политика диверсификации источников поставок потерпела крах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023