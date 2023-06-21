Вице-канцлер ФРГ Хабек обвинил СВО в проблемах в энергетике страны

Сложности в энергетическом секторе Германии вызваны тем, что Россия начала специальную военную операцию на Украине. Об этом в ходе слушаний в парламенте ФРГ заявил министр экономики и энергетики, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Энергетическая проблема в Германии была вызвана российской войной против Украины», — ответил он на вопросы депутатов в ходе трансляции на сайте бундестага.

Говоря о том, что Германия не покупает российский газ, Хабек отметил, что рад этому. «Я рад, что мы не получаем газ из России. По мне, пусть так и останется», — заключил он.

Ранее, 20 июня, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что Германии приходится жить в режиме «газовой диеты», которая плохо влияет на промышленность.

По словам эксперта, если прервутся поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), прервутся поставки российского трубопроводного газа в те страны Европы, куда энергоресурс продолжает идти, то проблемы могут усилиться.

Кроме того, ранее в июне Хабек предупредил, что если РФ и Украина не продлят соглашение о транзите газа РФ через украинскую территорию, то некоторым видам немецкой промышленности придется сократить мощности.

Также в июне главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о проблемах в энергетической отрасли Евросоюза (ЕС). Из-за отказа от российских поставок, отсутствия других источников СПГ важным последствием для Европы стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США.

По его словам, европейская политика диверсификации источников поставок потерпела крах.