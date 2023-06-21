В Белогорске нашли тело утонувшего в реке Томь 10-летнего рыбака

Спасатели Амурской области нашли тело 10-летнего мальчика, который пропал во время купания на реке Томь 18 июня в Белогорске, сообщает ИА PriamurMedia.

Его труп обнаружили в среду, 21 июня, около 11 часов утра. Дежурная смена спасателей из Белогорска Амурского центра ГЗ и ПБ нашли мертвого ребенка на косе вниз по течению примерно в 3 км от места исчезновения.

По информации СК, в день исчезновения мальчик рыбачил на берегу реки, а затем пошел купаться и не вернулся.

Глава Белогорска Станислав Мелюков в своем Telegram еще раз напомнил горожанам, что река Томь в городе очень опасна и не приспособлена для купания. Он также пообещал установить больше табличек «Купаться запрещено!» вдоль всей береговой линии, отмечает Амурская служба новостей.

Ранее в июне сообщалось, что в Благовещенске завершили поиски подростка, утонувшего в реке Зее 12 июня. По информации следователей, ребенок ушел на реку, не оповестив родителей. Также известно, что он не умел хорошо плавать.