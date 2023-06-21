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Путин заявил об использовании ВСУ стратегических резервов в контрнаступлении

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют стратегические резервы в контрнаступлении, заявил 21 июня президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сейчас наблюдается затишье из-за того, что противник несет потери. По словам президента, Киев понимает, что шансов в контрнаступлении у него нет.

«Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, ВСУ комбинируют из бригад, понесших потери, новые подразделения, наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа, считаем, что такие потери ВСУ в будущем могут принести к потере их боеспособности», — ответил Путин на вопрос журналиста о ходе украинского контрнаступления.

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Ранее, 18 июня, Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

16 июня в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин также сказал о больших потерях ВСУ при контрнаступлении и добавил, что Украина уже потеряла 186 танков и 418 бронемашин с начала контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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