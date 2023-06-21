Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

Предпосылок для продления Россией действия зерновой сделки в настоящий момент нет, так как на страны коллективного Запада не удается повлиять в плане исполнения ее второй части. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены», — ответил он на соответствующий вопрос

Песков напомнил, что заявления представителей ООН о том, что они не могу повлиять на страны Запада, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, все уже слышали.

«Пока, к сожалению, воз и ныне там», — констатировал представитель Кремля.

Днем ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что всё идет к тому, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки. За несколько дней до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

Выход Москвы из зерновой сделки допустил и президент Российской Федерации Владимир Путин 13 июня. Он отмечал, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки.

Делегация из Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна на мировые рынки.