Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
Мир
Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф
Общество
СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны
Армия
Путин заявил о скорой постановке на дежурство комплексов «Сармат»
Мир
Россия выдала агреман новому послу ФРГ в Москве Ламбсдорфу
Экономика
Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро
Спорт
ФК «Локомотив» и Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию
Общество
В Москве на полгода раньше срока запустили два участка скоростного диаметра
Мир
Шойгу заявил о коллективной войне Запада против России
Политика
Политолог Дудаков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине оговоркой по Фрейду
Мир
Датский телеканал TV 2 опубликовал новые кадры поврежденного «Северного потока – 2»
Культура
В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
Происшествия
ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов
Сюжет:

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предпосылок для продления Россией действия зерновой сделки в настоящий момент нет, так как на страны коллективного Запада не удается повлиять в плане исполнения ее второй части. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены», — ответил он на соответствующий вопрос

Песков напомнил, что заявления представителей ООН о том, что они не могу повлиять на страны Запада, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, все уже слышали.

«Пока, к сожалению, воз и ныне там», — констатировал представитель Кремля.

«Зерновая сделка спасает жизни‎»‎
Региональный директор МККК по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони — о значении соглашения, восстановлении Сирии в ЛАГ и ситуации в Судане

Днем ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что всё идет к тому, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки. За несколько дней до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

Выход Москвы из зерновой сделки допустил и президент Российской Федерации Владимир Путин 13 июня. Он отмечал, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки.

Делегация из Украины подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна на мировые рынки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023