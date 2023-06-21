Минкульт Украины разрешил исполнять песни Цоя публично

Песни советского рок-музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя не запрещено исполнять публично на Украине, заявили 21 июня в госагентстве по искусству при минкультуры страны.

Таким образом министерство отреагировало на случившуюся в начале июня резонансную историю, в которой фигурировала депутат Верховной рады Наталья Пипа. Она написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял во Львове песни Цоя на русском языке. По мнению депутата, музыкант нарушил закон.

В этот день украинские чиновники, ответ которых приводит агентство «Украинские новости», обратившееся с соответствующим запросом, подтвердили, что «песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение».

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.

Так, накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что еще две улицы в центре города — Драгомирова и Гвардейская — были переименованы. Первая теперь носит имя украинского бойца, погибшего во время нынешнего украинского конфликта Андрея Верхосмотра, а вторая названа в честь националистической организации «Карпатская Сечь», действовавшей в Закарпатье в конце 1930-х годов.

До этого, 29 мая, власти Киева переименовали Михаила Булгакова из «русского писателя» в «выдающегося киевлянина». Изменения были внесены в мемориальную доску, установленную на фасаде музея русского писателя.

При этом президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, 14 октября 2022 года он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру.