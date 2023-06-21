Россия обладает превосходством над Украиной в воздухе. Об этом заявил эстонский эксперт по безопасности, экс-глава службы внешней разведки Эстонии Райнер Сакс.

«Самое сложное [для Украины] — это совместить старые советские системы и новые западные системы. Единственный вид вооружений, где у России всё еще есть явное преимущество, — это военно-воздушные силы», — приводит его слова компания ERR.

Сакс также заявил, что Украине следует воздержаться от провоцирования в России новой волны мобилизации.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Он заявил, что «медленное продвижение украинской армии» связано с тем, что часть маршрутов заминирована.

В минобороны Украины также признали трудности в ходе контрнаступления. Так, днем ранее, 20 июня, заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр заявила, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с трудностями и сопротивлением.

О серьезных проблемах Киева при проведении наступления говорят и на Западе. Например, американский радиоведущий Гарланд Никсон сравнил украинское контрнаступление с атакой камикадзе. Он отметил, что оно оказалось плохо спланированным и отчаянным шагом.

19 июня газета The Wall Street Journal указала на то, что наступление ВСУ превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку в ближайшем будущем. Издание отметило, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.