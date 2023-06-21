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Эстонский эксперт назвал основное преимущество российских войск над ВСУ

Эстонский эксперт Сакс: у России есть явное преимущество над Украиной в военно-воздушных силах
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Россия обладает превосходством над Украиной в воздухе. Об этом заявил эстонский эксперт по безопасности, экс-глава службы внешней разведки Эстонии Райнер Сакс.

«Самое сложное [для Украины] — это совместить старые советские системы и новые западные системы. Единственный вид вооружений, где у России всё еще есть явное преимущество, — это военно-воздушные силы», — приводит его слова компания ERR.

Сакс также заявил, что Украине следует воздержаться от провоцирования в России новой волны мобилизации.

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21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Он заявил, что «медленное продвижение украинской армии» связано с тем, что часть маршрутов заминирована.

В минобороны Украины также признали трудности в ходе контрнаступления. Так, днем ранее, 20 июня, заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр заявила, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с трудностями и сопротивлением.

О серьезных проблемах Киева при проведении наступления говорят и на Западе. Например, американский радиоведущий Гарланд Никсон сравнил украинское контрнаступление с атакой камикадзе. Он отметил, что оно оказалось плохо спланированным и отчаянным шагом.

19 июня газета The Wall Street Journal указала на то, что наступление ВСУ превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку в ближайшем будущем. Издание отметило, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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