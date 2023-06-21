Федеральный совет Швейцарии завершил расследование о незаконной передаче Украину бронеавтомобилей Eagle. Об этом в среду, 21 июня, сообщило национальное правительство конфедерации на своем сайте.

Бронемашины Eagle были предана на Украину бывшим управляющим директором одной из немецких частных компаний в нарушение декларации о запрете реэкспорта швейцарской техники третьим лицам, сообщил федеральный совет. В частности, в 1990-х годах из Швейцарии в Данию было экспортировано 36 автомобилей Eagle I, 27 из которых в 2013 году были переданы частной компании из Германии с согласия конфедерации, уточняется в сообщении.

Немецкая компания, в свою очередь, в соответствующей декларации обязалась не передавать бронеавтомобили третьим лицам, находящимся за рубежом, без письменного согласия Швейцарии, сообщает правительство страны.

Однако, в конце 2018 года владельцем 27 автомобилей стал бывший управляющий директор компании, который после начала конфликта на Украине передал 11 единиц швейцарской техники Киеву с одобрения органов экспортного контроля Германии, сообщил федеральный совет.

«Поскольку нарушение декларации о запрете реэкспорта было совершено бывшим управляющим директором, а не властями Германии, то последствия должны быть направлены исключительно против частного лица», — говорится в материале.

22 марта сообщалось, что в Донбассе обнаружили бронированный автомобиль Eagle I. Военную технику заметили на снимке испанского фотографа Хосе Колона, который работал в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики. До этого бронемашина также появлялась на фото агентства AFP из Авдеевки.

После инцидента власти Швейцарии приняли решение выяснить, как их техника попала на Украину, так как нейтралитет страны не позволяет конфедерации передавать вооружение воюющим сторонам конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.