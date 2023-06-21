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Политолог Дудаков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине оговоркой по Фрейду

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Президент США Джо Байден, назвав лидера Китая Си Цзиньпина диктатором, совершил «оговорку по Фрейду», высказав то, что думает на самом деле. Это указывает на то, что в отношениях двух стран нет реальных шансов на потепление в ближайшей перспективе. Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил в среду, 21 июня.

«У Байдена постоянно происходят такие «оговорки по Фрейду». Надо понимать, что в Вашингтоне все и так считают Китай коммунистической диктатурой, противостоящей свободному Западу, но говорить об этом как-то недипломатично», — отметил Дудаков в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт подчеркнул, что оговорка Байдена показывает, что шансов на разрядку нет: слишком много фундаментальных противоречий, которые невозможно решить визитом одного высокопоставленного американского политика в Китай.

«Общее настроение сформировано», — заключил Дудаков.

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Накануне Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. По мнению американского лидера, его китайский коллега был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале. Президент США высказался таким образом о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между государствами.

Официальный представитель МИД Китая Маон Нин заявила, что рассматривает слова американского лидера в качестве открытой политической провокации, сообщает телеканал «360».

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена о диктаторском режиме председателя КНР Си Цзиньпина являются противоречивым проявлением внешней политики США, сообщает телеканал «Звезда».

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