МИД Казахстана объяснил причину переноса встреч по Сирии из Астаны

Заместитель главы МИД Казахстана Канат Тумыш в среду, 21 июня, объяснил причину переноса встреч по Сирии из Астаны. По его словам, астанинский процесс успешно справился со своей задачей.

«Сегодня ситуация в Сирии кардинально изменилась, о чем свидетельствует готовность арабских государств восстановить дипломатические отношения с Дамаском. Ярким проявлением этого стало возвращение Сирии в Лигу арабских государств», — приводит его слова издание Kazakhstan Today.

Тумыш подчеркнул, что переговоры в Астане привели к созданию зон деэскалации, прекращению кровопролития между конфликтующими сторонам и уменьшению масштабов человеческих жертв.

«В этом контексте постепенное прекращение региональной изоляции Сирии можно с уверенностью трактовать как успешное выполнение почетной миссии астанинского процесса», — отметил он.

Дипломат добавил, что во втором полугодии ожидается еще одна встреча по процессу.

Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч.

20 июня Богданов перед началом 20-го раунда переговоров заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Также он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны — гаранта доказавшего свою эффективность астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.