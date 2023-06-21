В Мертвом море утонул 75-летний мужчина

В Мертвом море в Израиле утонул 75-летний мужчина. Об этом 21 июня сообщила газета «Маарив».

Пожилого мужчину достали из воды спасатели, после чего его передали приехавшим на место происшествиям медикам, однако они не смогли спасти его жизнь.

«Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мужчину, лежащего на берегу без сознания, без пульса и без дыхания, в то время как спасатели с пляжа делали ему искусственное дыхание. Мы немедленно продолжили расширенные реанимационные операции, когда, к сожалению, нам пришлось констатировать его смерть», — рассказал медик скорой помощи Мгахед Аль Амор.

Мертвое море — один из самых соленых водоемов в мире. Его вода способна вытолкнуть человеческое тело на поверхность, однако при ее глотании риск утопления возрастает. Так, в 2017 году в Мертвом море утонул депутат Госдумы Василий Тарасюк.

Ранее в этот день главное следственное управление СКР по Московской области сообщило, что с начала лета восемь детей погибли на водоемах региона.