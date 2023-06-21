КамАЗ собирается повысить зарплаты сотрудникам

Российский производитель «КамАЗ» заявил о повышении зарплат сотрудников с 1 июля, сообщает в среду, 21 июня, корпоративное издание «Вести КамАЗа».

По словам руководителя пресс-службы КамАЗа Олега Афанасьева, повышение окладов будет в размере 10% от нынешних тарифов. В ближайшее время гендиректор российской компании Сергей Когогин должен подписать соответствующее распоряжение.

30 мая стало известно, что УАЗ проиндексирует сотрудникам зарплаты на 12%. Это не последний этап повышения зарплат: в сентябре текущего года основным и вспомогательным рабочим пообещали очередное, третье, повышение.

Информация о деталях повышения заработных плат появится лишь по финансовым итогам первого полугодия, однако гендиректор автозавода в Ульяновске Алексей Спирин отметил, что это будет «ощутимый процент». Соответствующий приказ выйдет в течение третьей недели июля.