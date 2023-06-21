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Зеленский назвал пять направлений для создания «основы для мира»

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил пять направлений, которые, по его мнению, позволят создать «основы для мира». Своими идеями он поделился на второй конференции по восстановлению Украины, которая в среду, 21 июня, открылась в Лондоне.

«Я подчеркну пять направлений, по которым мы начали формировать основы для мира. Первое — потенциал единства, второе — потенциал стабильности, третье — потенциал роста, четвертое — потенциал безопасности. И пятое, очень важное, — потенциал демократии», — сказал он, обращаясь по видеосвязи к участникам конференции.

Зеленский также заявил, что конфликт на Украине сплотил Евросоюз (ЕС) и позволил НАТО продемонстрировать свою «моральную силу». При этом он отметил, что у альянса нет лидерства в мире без членства в нем Украины.

Конференция в столице Великобритании продлится два дня. По заявлениям канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака, в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.

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Ранее, выступая по видеосвязи перед участниками саммита «группы двадцати» (G20) в ноябре прошлого года, Зеленский выдвинул свой «план достижения мира». Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 декабря отметил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Россия тем временем продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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