Зеленский назвал пять направлений для создания «основы для мира»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил пять направлений, которые, по его мнению, позволят создать «основы для мира». Своими идеями он поделился на второй конференции по восстановлению Украины, которая в среду, 21 июня, открылась в Лондоне.
«Я подчеркну пять направлений, по которым мы начали формировать основы для мира. Первое — потенциал единства, второе — потенциал стабильности, третье — потенциал роста, четвертое — потенциал безопасности. И пятое, очень важное, — потенциал демократии», — сказал он, обращаясь по видеосвязи к участникам конференции.
Зеленский также заявил, что конфликт на Украине сплотил Евросоюз (ЕС) и позволил НАТО продемонстрировать свою «моральную силу». При этом он отметил, что у альянса нет лидерства в мире без членства в нем Украины.
Конференция в столице Великобритании продлится два дня. По заявлениям канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака, в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.
Ранее, выступая по видеосвязи перед участниками саммита «группы двадцати» (G20) в ноябре прошлого года, Зеленский выдвинул свой «план достижения мира». Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 декабря отметил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.
Россия тем временем продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.