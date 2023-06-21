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Путин заявил о скорой постановке на дежурство комплексов «Сармат»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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В скором времени на дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, сообщил 21 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Глава государства также указал на то, что Россия продолжит развивать ядерную триаду.

«[Это] является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», — отметил он.

По словам Путина, «уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

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9 марта в Пентагоне высоко оценили боеспособность РК «Сармат». Глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк заявил, что испытания в апреле 2022 года подтвердили «критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США».

РК «Сармат» был запущен впервые 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. В то время Путин обратил внимание на отсутствие аналогов «Сармата».

«Сармат» — это стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

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