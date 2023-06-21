Нападающий ЦСКА Чалов дал согласие о переходе в турецкий «Галатасарай»

Нападающий московского футбольного клуба (ФК) ЦСКА Федор Чалов дал согласие о переходе в турецкий «Галатасарай». Об этом 21 июня сообщает местное издание Fanatik.

Руководство турецкого клуба предварительно связалось с агентом футболиста, после чего сам 25-летний форвард дал согласие на переход в новую команду. Теперь «Галатасарай» намерен проводить переговоры уже непосредственно с ЦСКА, добавляет «Газета.Ru».

Чалов выступает за российскую команду с 2016 года. В прошлом сезоне игрок выходил на поле в 41 матче во всех турнирах и забил 24 мяча. Контракт нападающего с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €12 млн.

Ранее, 20 июня, ФК «Сочи» сообщил о переходе в команду словенского полузащитника Мартина Крамарича. Известно, что футболист присоединился к нему в качестве свободного агента. С 25-летним игроком подписан контракт, детали которого не разглашаются.