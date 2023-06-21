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Эксперт рассказал о перспективах туристического сезона в Крыму

Эксперт Барзыкин: крымские туроператоры, единственные в РФ, снижают цены на туры в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Крымский туризм вновь потеряет в числе бронирований в текущем году, но зато крымские туроператоры единственные, кто снижает цены на туры. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин на пресс-конференции на тему: «Летний туристический сезон в России: проблемы и перспективы» 21 июня.

«Основная проблема Крыма и отчасти южных регионов — в логистике, а не то, что они близко к границе находятся. С 2014 году ни один турист, ни один объект туристской инфраструктуры в Крыму не пострадал. Да, закрыты временно 11 аэропортов. Тот же Симферополь — 30% прибытий (обеспечивал. — Ред.). Крым потерял около 30% [в числе бронирований] в прошлом году, теряет он и в этом году. Но зато он единственный, кто снижает цены», — рассказал Барзыкин.

Туроператоры организуют в южные регионы бюджетные автобусные туры, практически в два раза увеличено количество пар поездов в этом направлении, но всё равно это пока еще не обеспечивает привоз туристов, добавил эксперт. Он не исключил, что в 2023-м по сравнению с 2022-м приедет меньше путешественников.

При этом Крым по-прежнему входит в пятерку регионов-лидеров по количеству прибытий туристов и бронирований на летний сезон.

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Ранее, 18 июня, сообщалось, что, согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самым популярным направлением для семейных поездок по России этим летом стал Санкт-Петербург (11,5% от всех бронирований отелей по стране). На втором месте оказался Адлер (9,8%), на третьем — Москва (8,5%). Кроме того, россиян заинтересовали Эсто-Садок (4,4%), Ростов-на-Дону (3,9%), Сочи (3,8%), Казань (3,7%), Анапа (3,5%), Калининград (3,1%) и Владивосток (2,6%).

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