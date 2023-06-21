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Британский премьер пообещал сохранить санкции против России до выплаты компенсации Киеву

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tejas Sandhu
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что санкции Лондона в отношении России будут действовать, пока Москва не возместит Украине ущерб. Об этом в среду, 21 июня, сообщает The Guardian.

«Мы работаем с союзниками над изучением законных путей использования российских активов. А в понедельник мы опубликуем новый законопроект, который позволит нам сохранять санкции в силе до тех пор, пока Россия не заплатит», — заявил политик в ходе Лондонской конференции, посвященной ситуации на Украине.

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Британские власти намерены создать платформу для бизнеса с целью восстановления экономического баланса Киева. Кроме того, Великобритания предоставит кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд в течение следующих трех лет. В проекте по финансовой поддержке Украины зарегистрировались 400 компаний из 38 стран, отмечает Sky News.

Правительство Великобритании 19 июня представило законопроект, согласно которому Лондон может сохранить антироссийские санкции, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.

19 мая Лондон ввел санкции против 86 юридических и физических лиц, которые связаны с РФ, а также ряда российских банков. Причиной этому послужила якобы «кража украинского зерна». Ограничения нацелены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России. Ранее, в апреле, власти Великобритании пополнили антироссийский санкционный список на 11 позиций.

Усиление санкционного давления на РФ возникло на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за украинских обстрелов, повлекших в свою очередь обострение ситуации в регионе.

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