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Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Мавриди попросил прощения у потерпевших

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Александр Мавриди принес в суде извинения потерпевшим. Об этом в среду, 21 июня, сообщил корреспондент «Известий» из зала заседания.

«Я хочу принести извинения потерпевшим. <...> Я полностью признаю вину и сожалению об этом», — сказал Мавриди.

Он добавил, что убийство не было заказным, а явилось следствием «стечения обстоятельств».

«Не было заказного убийства, никто его не заказывал. Это было стечения обстоятельств. Если бы Владимир повел себя немного по-другому, может быть, Бог иначе распорядился», — сказал обвиняемый.

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14 июня день стало известно, что гособвинение запросило для Мавриди 22 года колонии. Госпрокурор Кирилл Никитин подчеркнул, что обвиняемый является не только организатором, но и исполнителем совершенных преступлений.

Перед судом вместе с Мавриди предстали еще шесть человек — Павел Ахмедов, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Константин Барский, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Прокурор предложил осудить их на сроки от 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Московский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве Маругова в июне прошлого года. В ходе заседания адвокаты Мавриди заявили о том, что у их подзащитного шизофрения. Однако экспертиза признала его вменяемым.

В августе 2021 года Мавриди и еще четверо заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре, отжав и скрутив замки с двери камеры. Мавриди задержали 14 сентября 2021 года благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Позднее он предпринял еще одну попытку побега из СИЗО.

Бизнесмен Маругов — владелец «Озерецких колбас» и «Мясной империи» — был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре. По данным следствия, 1 ноября Мавриди и его напарник Павел Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Помимо убийства бизнесмена Мавриди также обвиняют в похищении человека, вымогательстве, отмывании преступных доходов, незаконном лишении свободы, побеге из-под стражи и незаконном обороте оружия.

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